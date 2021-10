Rivoluzione Animalista ritira appoggio a Michetti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Il Partitoconsidera la lotta al malaffare, che purtroppo sovente si nasconde dietro ai servizi pubblici collegati al fenomeno del randagismo, come una delle piaghe su cui è fondamentale intervenire politicamente per garantire una reale tutela degli animali.” “In quest’ottica, l’attività di monitoraggio svolta da tempo dal Partito ha evidenziato che il territorio romano non è assolutamente immune da tali dinamiche e che sarebbe necessaria una modifica del regolamento comunale sul benessere animale e una analisi integrale degli appalti pubblici correlati alla gestione dei canili e dei gattili, attraverso ispezioni sistematiche delle strutture e mediante stringenti verifiche contabili.” “Purtroppo il candidato Sindaco Enrico, a cui più di una volta nel corso della campagna elettorale sono state ...