Riverdale: Mark Consuelos lascia il cast della serie dopo 4 stagioni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mark Consuelos, uno degli attori più longevi di Riverdale, lascia il cast ufficialmente dopo l'ultima apparizione nel finale della quinta stagione. La serie teen Riverdale è uno dei più grandi successi degli ultimi anni, ma uno dei suoi componenti Mark Consuelos dice addio al cast, dopo la sua ultima presenza nella puntata finale della quinta stagione. Come ha comunicato Deadline, il personaggio di Hiram Lodge, villain nelle ultime stagioni di Riverdale, è stato sconfitto dai giovani protagonisti e così il suo interprete Mark Consuelos esce ufficialmente di scena. L'attore ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021), uno degli attori più longevi diilufficialmentel'ultima apparizione nel finalequinta stagione. Lateenè uno dei più grandi successi degli ultimi anni, ma uno dei suoi componentidice addio alla sua ultima presenza nella puntata finalequinta stagione. Come ha comunicato Deadline, il personaggio di Hiram Lodge, villain nelle ultimedi, è stato sconfitto dai giovani protagonisti e così il suo interpreteesce ufficialmente di scena. L'attore ha ...

