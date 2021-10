Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina: in arrivo il crossover (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le serie Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina avranno un crossover, come rivelato dall'attrice Kiernan Shipka online. Il mondo magico della serie Le Terrificanti Avventure di Sabrina arriva a Riverdale: Kiernan Shipka ha confermato la realizzazione di un crossover condividendo un post su Instagram. L'interprete della strega protagonista del progetto realizzato per Netflix ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae sul set della sesta stagione dello show targato The CW. Kiernan Shipka, citando la città in cui si svolgeva la storia della serie Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ha dichiarato: "Da Greendale a Riverdale. Ci vediamo nella ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le seriee Lediavranno un, come rivelato dall'attrice Kiernan Shipka online. Il mondo magico della serie Lediarriva a: Kiernan Shipka ha confermato la realizzazione di uncondividendo un post su Instagram. L'interprete della strega protagonista del progetto realizzato per Netflix ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae sul set della sesta stagione dello show targato The CW. Kiernan Shipka, citando la città in cui si svolgeva la storia della serie Ledi, ha dichiarato: "Da Greendale a. Ci vediamo nella ...

