Rivedere Mirko di Love Me Licia vi lascerà senza parole | sono passati 35 anni | senza il famoso ciuffo rosso stenterete a riconoscerlo

Leggi su sologossip

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Negli’80 era la star della saga tv ispirata al cartone animato “Kiss me”: interpretava, oggi non lo riconoscereste! Per i bambini degli’80 è stato un vero e proprio idolo: cantando le canzoni dei Bee Hive ha fatto sognare un’intera generazione e il suo look era davvero inconfondibile. Ricordate, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.