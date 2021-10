Rinnovo Vlahovic | la Fiorentina apre uno spiraglio | c’è solo una possibilità

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Potrebbe non essere chiusa la partita per ildi Dusancon la: c’è una solaperò Dusane lasembrano ormai destinati a separarsi dopo l’annuncio del mancatoda parte del presidente Rocco Commisso. Le pretendenti sono tante ma Commisso non farà sconti. La questioneperò potrebbe riaprirsi. Come riportato dal Corriere dello Sport, lasarebbe disposta a riaprire la partita per ilqualoraabbandonasse il suo attuale agente, Darko Ristic. L'articolo proviene da Calcio News 24.