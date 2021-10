"Rinnovo? No, ma...". Dopo Kessiè, un'altra bomba sul Milan: anche Kjaer gela Maldini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Impegnati già con la grana in casa di Kessie — lontano dall'accordo per il Rinnovo con il Milan, tanto che sembra probabile il suo addio a zero a fine stagione —, Maldini e Massara dovranno di nuovo concentrarsi per non perdere un altro pezzo grosso in casa rossonera: il difensore Simon Kjaer. Dal ritiro della Danimarca, in vista della partita di sabato contro la Moldavia valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, l'ex Palermo, Roma e Atalanta ha risposto anche alle domande sul suo futuro: "Se sono più vicino al Rinnovo col Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero". Il capitano della Danimarca ha poi aggiunto: "Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Impegnati già con la grana in casa di Kessie — lontano dall'accordo per ilcon il, tanto che sembra probabile il suo addio a zero a fine stagione —,e Massara dovranno di nuovo concentrarsi per non perdere un altro pezzo grosso in casa rossonera: il difensore Simon. Dal ritiro della Danimarca, in vista della partita di sabato contro la Moldavia valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, l'ex Palermo, Roma e Atalanta ha rispostoalle domande sul suo futuro: "Se sono più vicino alcol? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero". Il capitano della Danimarca ha poi aggiunto: "Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al. Il club conosce la ...

Advertising

FBiasin : Il discorso 'tifosi del #Milan furiosi con #Kessie' è semplice: dopo una stagione perfetta puoi permetterti di sbag… - OfficialASRoma : ??? “È arrivato nel momento giusto” ?? L’intervista a Lorenzo Pellegrini dopo il rinnovo fino al 2026 #ASRoma - fedeeee77255440 : RT @salda__: @gigiodonna1 @SimoNoveOtto Speriamo che Mino non chieda commissioni troppo alte per il rinnovo con l’Italia dopo i fischi di i… - YBah96 : RT @salda__: @gigiodonna1 @SimoNoveOtto Speriamo che Mino non chieda commissioni troppo alte per il rinnovo con l’Italia dopo i fischi di i… - gicobot : @acffiorentina Dopo tre giorni passati a smaltire la delusione per l’addio di Dusan,sono pronto a cascare di nuovo… -