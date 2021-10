Rigoletto al Circo Massimo: alla festa del cinema di Roma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Rigoletto al Circo Massimo: nel luglio del 2020 è l’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi il primo spettacolo dal vivo messo in scena in Italia dopo i lunghi mesi di chiusura legati alla pandemia. Chi è il regista dell’opera? La maestosa cornice del Circo Massimo ha accolto una nuova regia, imponente e spettacolare, firmata da Damiano Michieletto che si è dovuto confrontare con le limitazioni imposte dal virus, prima fra tutte la necessità di rispettare il distanziamento sul palcoscenico. Cosa propone Rigoletto al Circo Massimo? L’opera,offre un percorso dell’opera in chiave filmica attingendo a tutto il materiale video dello spettacolo, in cui l’azione in diretta su un palcoscenico di 1500 mq dialogava con un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 7 ottobre 2021)al: nel luglio del 2020 è l’operadi Giuseppe Verdi il primo spettacolo dal vivo messo in scena in Italia dopo i lunghi mesi di chiusura legatipandemia. Chi è il regista dell’opera? La maestosa cornice delha accolto una nuova regia, imponente e spettacolare, firmata da Damiano Michieletto che si è dovuto confrontare con le limitazioni imposte dal virus, prima fra tutte la necessità di rispettare il distanziamento sul palcoscenico. Cosa proponeal? L’opera,offre un percorso dell’opera in chiave filmica attingendo a tutto il materiale video dello spettacolo, in cui l’azione in diretta su un palcoscenico di 1500 mq dialogava con un ...

