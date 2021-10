Riforma Pensioni 2021 ultime notizie oggi 7 ottobre: il futuro dopo quota 100 (Di giovedì 7 ottobre 2021) oggi 7 ottobre 2021 torniamo a parlare di Riforma Pensioni 2021-2022 dando spazio alla voce di alcuni utenti del nostro sito che ci hanno scritto. Prima di tutto vediamo l’allarme lanciato da un lettore che si trova in una situazione problematica dopo aver versato per anni i contributi alla cassa dei ragionieri. Poi vediamo alcune proposte su cosa sia necessario fare per superare la Riforma Fornero, che è pronta a tornare dopo l’imminente fine di quota 100. Riforma Pensioni 2021 oggi 7 ottobre: il problema della cassa dei ragionieri Un nostro lettore che preferisce rimanere anonimo ci ha scritto una mail che pubblichiamo per ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 7 ottobre 2021)torniamo a parlare di-2022 dando spazio alla voce di alcuni utenti del nostro sito che ci hanno scritto. Prima di tutto vediamo l’allarme lanciato da un lettore che si trova in una situazione problematicaaver versato per anni i contributi alla cassa dei ragionieri. Poi vediamo alcune proposte su cosa sia necessario fare per superare laFornero, che è pronta a tornarel’imminente fine di100.: il problema della cassa dei ragionieri Un nostro lettore che preferisce rimanere anonimo ci ha scritto una mail che pubblichiamo per ...

Etruria72 : RT @catania_turi: Sono d accirdissimo tetto massimo per tutti a mille 500 euro al mese la gente non e di giusto che deve lavorare fino a 70… - catania_turi : Sono d accirdissimo tetto massimo per tutti a mille 500 euro al mese la gente non e di giusto che deve lavorare fin… - UGLConf : Pensioni, il Dirigente Confederale, Fiovo Bitti: “Riforma urgente, valutare proroga Quota 100”… - ocram_31 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Dal 16 ottobre saranno pignorabili conti correnti e pensioni dei debitori verso l'agenzia delle entrate. La riforma d… - Schmit_Henri : @fernandoferret7 @marattin @MaurilioVitto Macron sta in mezzo al guado con la sua riforma delle pensioni. Ha sospes… -