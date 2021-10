Riaprono le discoteche | 75% al chiuso e 50% all' aperto Cinema e teatri al 100%

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Dal Consiglio dei ministri è arrivato il via libera al decreto che allenta le restrizioni: le nuove regole saranno in vigore dal prossimo 11 ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono discoteche

, ok alla riapertura: fino al 75% all'aperto La grande novità contenuta nel Decreto approvato questa sera è sicuramente quella relativa allee sale da ballo , da 18 mesi tra le ...In discoteca con green pass e mascherinequindi lee le sale da ballo, dove si entrerà muniti di green pass e mascherine. La bozza prevede che 'in zona bianca le attività che ...Il Governo è pronto ad aumentare, dal 15 ottobre, esclusivamente nelle zone bianche, la capienza di cinema, teatri e spazi della cultura al 100% e a dar il ...Nel settore degli spettacoli la capienza sarà al 100% sia al chiuso sia all'aperto. Dopo la pronuncia del Comitato tecnico scientifico, il Consiglio dei ministri si è riunito per decidere le prossime ...