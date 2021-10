Riapre il Museo delle Navi a Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– Sarà il Ministro della cultura a inaugurare domani, venerdì 8 ottobre, la riapertura deldi. Alle ore 11.00 Dario Franceschini taglierà il nastro in via Alessandro Guidoni all’ingresso dello storicoche custodisce al suo interno unapiù importanti collezioni diantiche del Mediterraneo. Cinque i relitti principali e di eccezionale valore storico: tre imbarcazioni fluviali per il trasportomerci lungo il Tevere tra Portus e Roma, una nave da trasporto marittimo e unarare barche da pesca conosciute di età romana il cui uso è certo, dotata di un acquario centrale per conservare vivo il pescato. Un bene archeologico che è stato chiuso al pubblico per ...