Riaperture, discoteche al 50%, cinema e teatri al 100%, stadi al 75%: le decisioni del governo (Di giovedì 7 ottobre 2021) La proposta da approvare in Consiglio dei ministri su come riapriranno stadi, palazzetti dello sport, cinema, teatri e discoteche. Riviste al rialzo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico Leggi su corriere (Di giovedì 7 ottobre 2021) La proposta da approvare in Consiglio dei ministri su come riapriranno, palazzetti dello sport,. Riviste al rialzo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico

Advertising

giusmo1 : Evviva! Cinema, teatri e luoghi di cultura al 100 per cento, discoteche al 50. Il Cdm allenta la stretta sulle riap… - silvyghi : RT @dottorbarbieri: ??#Riaperture, #CdM decide per aumentare le capienze: cinema, teatri e luoghi di cultura riapriranno al 100%, gli stadi… - fanpage : #DlRiaperture, via libera del Governo per cinema e teatri - messveneto : Teatri, cinema e musei al 100 per cento, discoteche al 50. Il Cdm allenta la stretta sulle riaperture - Flavr7 : RT @dottorbarbieri: ??#Riaperture, #CdM decide per aumentare le capienze: cinema, teatri e luoghi di cultura riapriranno al 100%, gli stadi… -