Riapertura stadi, il Consiglio dei Ministri aumenta la capienza al 75% (Di giovedì 7 ottobre 2021) TRENTO - Il Consiglio dei Ministri ha preso una decisione sulle percentuali di capienza per gli stadi: il limite aumenta subito per gli impianti sportivi all'aperto al 75% e al 60% per quelli al ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 ottobre 2021) TRENTO - Ildeiha preso una decisione sulle percentuali diper gli: il limitesubito per gli impianti sportivi all'aperto al 75% e al 60% per quelli al ...

Advertising

GoalItalia : Gli stadi riaprono al 75% della capienza: 'Auspicio 100% entro 15 giorni' ?? - GassmanGassmann : Rimandata di una settimana la riapertura per cinema,teatri e stadi fino al 80% della capienza. PERCHÉ?! Centinaia d… - citynowit : Passa la linea morbida: si va verso il 100% di capienza per cinema e teatri, 75% per gli stadi - UnioneSarda : #Covid19 #Italia Stop al distanziamento in teatri, musei e cinema. Stadi pieni al 75% e riapertura delle discoteche… - AlexJuventina34 : RT @GorettiGianluca: Stadi aperti al 75%, è ufficiale: 'L'auspicio è il 100% nell'arco di 15 giorni'. L'annuncio del Sottosegretario allo s… -