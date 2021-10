Riapertura stadi al 75% | Ghirelli |  «Il 100% sarebbe un segno di speranza»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Francesco, presidente della Lega Pro, ha commentato ladeglial 75%: le sue dichiarazioni «“L’apertura al pubblico neglifino al 75%, decisa dal governo Draghi, è un fatto positivo. L’obiettivo delè volto prevalentemente a dare un segnale al Paese di ripartenza e di normalità” così il presidente della Lega Pro, Francesco, commenta quanto discusso in Consiglio dei Ministri. Il numero uno della Serie C dimostra soddisfazione ma aggiunge alcune riflessioni. “La Sottosegretaria Valentina Vezzali, che ringrazio, con lucida intelligenza ha sollecitato ed ottenuto questo provvedimento. Ora, però, è necessario risolvere una contraddizione, la più stridente, vale a dire il rischio che aumentino i costi per i club legati alla sicurezza. ...

... da lunedì 11 ottobre, le capienze nei luoghi di cultura e sport e consente ladelle ... in particolar modo in riferimento alla capienza di cinema,e discoteche. Una decisone in linea ...stato approvato il decreto che riapre le discoteche e alza il limite di persone che possono accogliere cinema, teatri,e palazzetti dello ...La proposta approvata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri prevede anche l'apertura di cinema e teatri al 100 per cento e la ripresa delle discoteche ...Il nuovo decreto sulle percentuali massime di presenza all’interno delle strutture, da quelle sportive a quelle di carattere culturale, va oltre il parere già fornito nei giorni scorsi dal Cts ...