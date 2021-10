Riapertura discoteche e capienza cinema e stadi: oggi il Cdm (Di giovedì 7 ottobre 2021) Riapertura discoteche e aumento delle capienze massime di cinema e stadi. Il nuovo decreto dovrebbe arrivare oggi pomeriggio sul tavolo del Cdm. Ma la l’ipotesi del Cts di Riapertura col green pass e al 35% al chiuso e 50% all’aperto per le discoteche, praticamente l’unico luogo a non aver mai riaperto, non piace ai sindacati e agli imprenditori del settore che sono pronti a mobilitarsi. Promette battaglia anche la Lega: “oggi la Lega sosterrà una posizione europeista”, chiedendo “una sostanziale e sostanziosa Riapertura”, ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, per il quale riaprire le discoteche al 35 per cento di capienza “è una follia, non riaprono neanche i locali. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021)e aumento delle capienze massime di. Il nuovo decreto dovrebbe arrivarepomeriggio sul tavolo del Cdm. Ma la l’ipotesi del Cts dicol green pass e al 35% al chiuso e 50% all’aperto per le, praticamente l’unico luogo a non aver mai riaperto, non piace ai sindacati e agli imprenditori del settore che sono pronti a mobilitarsi. Promette battaglia anche la Lega: “la Lega sosterrà una posizione europeista”, chiedendo “una sostanziale e sostanziosa”, ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, per il quale riaprire leal 35 per cento di“è una follia, non riaprono neanche i locali. ...

