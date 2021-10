Riapertura discoteche, capienza cinema, teatri e stadi: le misure (Di giovedì 7 ottobre 2021) Riapertura delle discoteche, ma anche capienza per cinema, teatri e stadi con maglie meno stringenti nei provvedimenti anti Covid. Ecco le misure adottate oggi dal Consiglio dei ministri, relativamente al decreto legge ‘capienze’, che ha deliberato “disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”. Le nuove disposizioni entrano in vigore l’11 ottobre 2021. Spettacoli e Cultura – teatri, cinema, concerti. In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021)delle, ma anchepercon maglie meno stringenti nei provvedimenti anti Covid. Ecco leadottate oggi dal Consiglio dei ministri, relativamente al decreto legge ‘capienze’, che ha deliberato “disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”. Le nuove disposizioni entrano in vigore l’11 ottobre 2021. Spettacoli e Cultura –, concerti. In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o ...

