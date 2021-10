Riapertura cinema, le sale in zona bianca tornano al 100% della capienza dall'11 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) I cinema situati in zona bianca, a partire dall'11 ottobre, torneranno al 100% della capienza come approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. I cinema e i teatri in zona bianca potranno tornare al 100% della capienza a partire dall'11 ottobre, come annunciato oggi dal Consiglio dei ministri con un decreto che allenta le strette anti-Covid. Gli spettatori non dovranno quindi più rispettare la distanza interpersonale di un metro, pur dovendo seguire l'obbligo dell'utilizzo della mascherina e altre regole. Il ministro Dario Franceschini, commentando l'approvazione all'unanimità del decreto durante il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Isituati in, a partire'11, torneranno alcome approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Ie i teatri inpotranno tornare ala partire'11, come annunciato oggi dal Consiglio dei ministri con un decreto che allenta le strette anti-Covid. Gli spettatori non dovranno quindi più rispettare la distanza interpersonale di un metro, pur dovendo seguire l'obbligo dell'utilizzomascherina e altre regole. Il ministro Dario Franceschini, commentando l'approvazione all'unanimità del decreto durante il ...

