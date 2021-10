Revenge porn: anche gli over 14 possono rivolgersi al Garante (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguarda, destinati a rimanere privati, possano essere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguarda, destinati a rimanere privati, possano essere ...

Revenge porn: anche over 14 possono rivolgersi al Garante Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela (ANSA) ...

