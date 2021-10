Resident Evil: Welcome to Raccoon City – Trailer e data di uscita del Film (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo abbiamo atteso a lungo e finalmente è arrivato. Il Trailer ufficiale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City è da oggi online e in meno di un’ora, senza troppe sorprese, ha totalizzato più di 100.000 visualizzazioni. Il Film distribuito da Sony Pictures, e basato sull’omonima e celebre saga videoludica di Capcom, si propone di trasporre su pellicola i primi capitoli. La protagonista del Film sarà Claire Redfield (intepretata da Kaya Scodelario), la stessa di Resident Evil 2; titolo che nel 2019 ha dato il via al ciclo di remake della saga ottenendo voti altissimi dalla critica. Come nel capitolo del 1998, uscito per PlayStation, ad accompagnare Claire nella stazione di polizia di Raccoon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo abbiamo atteso a lungo e finalmente è arrivato. Ilufficiale ditoè da oggi online e in meno di un’ora, senza troppe sorprese, ha totalizzato più di 100.000 visualizzazioni. Ildistribuito da Sony Pictures, e basato sull’omonima e celebre saga videoludica di Capcom, si propone di trasporre su pellicola i primi capitoli. La protagonista delsarà Claire Redfield (intepretata da Kaya Scodelario), la stessa di2; titolo che nel 2019 ha dato il via al ciclo di remake della saga ottenendo voti altissimi dalla critica. Come nel capitolo del 1998, uscito per PlayStation, ad accompagnare Claire nella stazione di polizia di...

Advertising

immacolella : È uscito il trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Questo il momento esatto in cui ho gridato. I nerd… - InGenereCinema : Un ritorno alle origini del celebre franchise Resident Evil. - GiocareOra : Il primo trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City ricrea momenti iconici dei giochi - Think_movies : “Resident Evil: Welcome To Raccoon City”: Primo Poster e Trailer Ufficiale Italiano del nuovo capitolo della saga p… - JANWCP : E ESSE TRAILER DO RESIDENT EVIL KKKkkkJJKkKKKkKKKJkKakakKkKKKKk -