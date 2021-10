Resident Evil: Welcome to Raccoon City riceve il trailer ufficiale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Raccoon City è una delle location più importanti dell'universo di Resident Evil e nel primo trailer dell'imminente adattamento cinematografico della serie, è anche sull'orlo di un'apocalisse zombie. Il nuovo film si chiama Resident Evil: Welcome to Raccoon City e ora possiamo finalmente dare uno primo sguardo. Resident Evil non è estraneo al grande schermo. Nel corso degli anni 2000 e 2010, il regista Paul WS Anderson ha realizzato diversi film della serie con attrice Milla Jovovich. Ma l'ultima voce, scritta e diretta da Johannes Roberts, è un completo reboot per il franchise, che ripropone tutti i personaggi principali della serie di Anderson. Anche questa volta la storia si avvicina ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021)è una delle location più importanti dell'universo die nel primodell'imminente adattamento cinematografico della serie, è anche sull'orlo di un'apocalisse zombie. Il nuovo film si chiamatoe ora possiamo finalmente dare uno primo sguardo.non è estraneo al grande schermo. Nel corso degli anni 2000 e 2010, il regista Paul WS Anderson ha realizzato diversi film della serie con attrice Milla Jovovich. Ma l'ultima voce, scritta e diretta da Johannes Roberts, è un completo reboot per il franchise, che ripropone tutti i personaggi principali della serie di Anderson. Anche questa volta la storia si avvicina ...

