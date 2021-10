Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il terrificante teaser del trailer in arrivo nelle prossime ore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Svelato il primo terrificante teaser di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, in attesa del trailer; l'horror approderà su Netflix il 24 novembre. Un breve raccapricciante teaser di Resident Evil: Welcome to Raccoon City anticipa ciò che ci attende nel trailer del nuovo capitolo della saga horror in uscita nelle prossime ore. Screen Gems ha ribadito che Resident Evil: Welcome to Raccoon City non sarà un reboot o remake del franchise di Resident Evil, ma sarà piuttosto una storia delle ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Svelato il primodito, in attesa del; l'horror approderà su Netflix il 24 novembre. Un breve raccapriccianteditoanticipa ciò che ci attende neldel nuovo capitolo della saga horror in uscitaore. Screen Gems ha ribadito chetonon sarà un reboot o remake del franchise di, ma sarà piuttosto una storia delle ...

