Repubblica Ceca-Galles | Page | “Tolleranza zero per razzismo Lasciare il campo è un’opzione”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il commissario tecnico del, Robert, alla vigilia del match contro la, ha lanciato un chiaro avvertimento ai tifosi di casa dopo i cori razzisti contro Kamara nel match Sparta Praga-Rangers di Europa League: “Se ci sarà da agire, lo faremo come gruppo. Ci sarà da parte nostraper qualsiasi offesa razzista. Ci inginocchieremo prima del calcio d’inizio perché è quello che pensiamo sia il messaggio giusto da continuare a dare. Non possiamo influenzare quella che sarà la reazione del pubblico ma noi sappiamo cosa è accettabile e cosa non lo è.il: se riterremmo inaccettabili gli insulti ai nostri calciatori, lo faremo”. SportFace.

PRAGA (Rep.) - Venerdì 8 ottobre il Galles di Aaron Ramsey farà visita allain occasione della 7ª giornata delle qualificazione ai prossimi Mondiali (Girone E). Il centrocampista della Juventus, in assenza di Gareth Bale , vestirà la fascia di capitano per il ...... in coppia con Lucie Hradecka, a Birmingham e Praga tra giugno e luglio, e dunque potrebbe diventare l'ennesima tennista dellaa brillare in questa disciplina (basterebbe citare ...Repubblica Ceca-Galles, l'avvertimento del ct gallese Robert Page: "Tolleranza zero per razzismo. Lasciare il campo è un'opzione" ...Dal ritiro del Galles, Aaron Ramsey parla di preparazione fisica: "Qui metodi diversi rispetto alla Juventus, sanno tirare fuori il meglio di me".