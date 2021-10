Regolamento Belgio-Francia | cosa succede in caso di pareggio | semifinale Nations League 2020 2021

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildi, match valevole per la secondadella Uefa. I campioni del Mondo in carica, dopo la grande delusione di Euro, tornano in campo nel penultimo atto del nuovo torneo continentale per affrontare i Diavoli Rossi di Romelu Lukaku. Chi vincerà questa sfida, infatti, staccherà il pass per la finale del Meazza di domenica 10 ottobre e, indi parità, si procederà con i tempi supplementari; se la situazione di equilibrio dovesse persistere le due formazioni andranno ai calci di rigore. SportFace.

Nell'altra semifinale (in programma domani sera) la sfida è tra il Belgio e la Francia campione del ... Nations League: quanto valgono i premi e a chi spettano Leggendo il regolamento pubblicato sul ...Il regolamento di Belgio-Francia, match valevole per la seconda semifinale della Uefa Nations League 2020/2021.L'Italia va sotto nel primo tempo, doppietta di Ferran, resta in dieci per l'espulsione di Bonucci, con orgoglio segna il gol della bandiera, ma non riesce a rimontare ...