(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildi, match valevole per la secondadella Uefa. I campioni del Mondo in carica, dopo la grande delusione di Euro, tornano in campo nel penultimo atto del nuovo torneo continentale per affrontare i Diavoli Rossi di Romelu Lukaku. Chi vincerà questa sfida, infatti, staccherà il pass per la finale del Meazza di domenica 10 ottobre e, indi parità , si procederà con i tempi supplementari; se la situazione di equilibrio dovesse persistere le due formazioni andranno ai calci di rigore. SportFace.

Advertising

infoitsport : Regolamento Belgio-Francia: cosa succede in caso di pareggio, semifinale Nations League 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Regolamento Belgio

Sportface.it

...prima di chiudere il collegamento ha detto "L'Italia tornerà in campo con la vincente trae ... 'Rimedio sta cambiandoin diretta pur di non vedere Bonucci espulso sto piangendo' ...Ildi- Francia , match valevole per la seconda semifinale della Uefa Nations League 2020/2021 . I campioni del Mondo in carica, dopo la grande delusione di Euro 2020, tornano in campo ...Chi vincerà questa sfida, infatti, staccherà il pass per la finale del Meazza di domenica 10 ottobre e, in caso di parità , si procederà con i tempi supplementari; se la situazione di equilibrio dovess ...Le due Nazionali in campo a Torino alle 20.45: chi perde affronterà l'Italia per il terzo e quarto posto La sfida tra Belgio e Francia andrà in scena questa sera, giovedì 7 ottobre, alle 20.45 allo Ju ...