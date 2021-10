Referendum cannabis, i risultati del sondaggio sulla legalizzazione e l’informazione degli italiani sul tema: segui la diretta tv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Riccardo Benetti, ricercatore SWG, Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale, Riccardo Magi, Presidente di +Europa Stefano Cagelli, Direttore BeLeaf Magazine presentano i risultati del sondaggio sulla legalizzazione della cannabis, “Gli italiani e la cannabis”, commissionato dal magazine BeLeaf e da Meglio Legale all’istituto di ricerca SWG specializzato in indagini di opinione, di mercato e studi di settore, sul favore degli italiani in tema di legalizzazione della cannabis e conoscenza della materia. Si coglierà l’occasione per fare un punto sulla raccolta firme per il Referendum ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Riccardo Benetti, ricercatore SWG, Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale, Riccardo Magi, Presidente di +Europa Stefano Cagelli, Direttore BeLeaf Magazine presentano ideldella, “Glie la”, commissionato dal magazine BeLeaf e da Meglio Legale all’istituto di ricerca SWG specializzato in indagini di opinione, di mercato e studi di settore, sul favoreindidellae conoscenza della materia. Si coglierà l’occasione per fare un puntoraccolta firme per il...

Advertising

fattoquotidiano : CANNABIS | Arriva la norma che salva il referendum. @marcocappato sulla Lega: 'Preferivano il sabotaggio' - ilpost : È stata posticipata di un mese la scadenza per depositare le firme del referendum sulla cannabis in Cassazione - Almagesto75 : @GiorgiaMeloni Si al referendum sul cannabis - ilfattovideo : Referendum cannabis, i risultati del sondaggio sulla legalizzazione e l’informazione degli italiani sul tema: segui… - zlatanradu : RT @GianpaoL0: La mafia teme il referendum sulla cannabis, e chi lo osteggia parla a nome della criminalità organizzata. Non è difficile. -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum cannabis Antipolitica, dai M5s all'astensionismo ...4% a 2,18 dollari di Hong Kong per azione La proliferazione dei referendum mina la credibilità dei partiti Il successo della raccolta firme per i referendum sulla cannabis legale, sull'eutanasia e ...

L'antipolitica non è una cosa del passato ...4% a 2,18 dollari di Hong Kong per azione La proliferazione dei referendum mina la credibilità dei partiti Il successo della raccolta firme per i referendum sulla cannabis legale, sull'eutanasia e ...

Referendum cannabis, i risultati del sondaggio sulla legalizzazione e l’informazione degli italiani sul… Il Fatto Quotidiano Referendum Cannabis Legale: quante firme raccolte e come funziona negli altri Paesi Lo scopo dichiarato è quello di sottrarre un mercato importante alla Mafia italiana. Tutto quello che c'è da sapere sulla campagna referendaria. In soli 4 giorni, la campagna sul referendum sulla C a ...

Sofri, i referendum sulla giustizia e la coerenza di Salvini La battuta è presto fatta: più che cambiare la giustizia penale va cambiata la mentalità dei pm d’assalto. E tra gli addetti ai ...

...4% a 2,18 dollari di Hong Kong per azione La proliferazione deimina la credibilità dei partiti Il successo della raccolta firme per isullalegale, sull'eutanasia e ......4% a 2,18 dollari di Hong Kong per azione La proliferazione deimina la credibilità dei partiti Il successo della raccolta firme per isullalegale, sull'eutanasia e ...Lo scopo dichiarato è quello di sottrarre un mercato importante alla Mafia italiana. Tutto quello che c'è da sapere sulla campagna referendaria. In soli 4 giorni, la campagna sul referendum sulla C a ...La battuta è presto fatta: più che cambiare la giustizia penale va cambiata la mentalità dei pm d’assalto. E tra gli addetti ai ...