Reddito di cittadinanza, in 116 denunciati dalla Guardia di Finanza a Treviso: erogazioni illegali per un totale di 700mila euro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ricevevano in maniera illecita il Reddito di cittadinanza per un importo totaledi 700 mila euro. Per questo 116 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Treviso, a seguito di un’indagine svolta in collaborazione con l’Inps e la Regione Veneto. A incastrare gli autori della truffa i dati fasulli contenuti nelle autodichiarazioni per le richieste. Le violazioni sono diverse: nei casi più eclatanti i beneficiari utilizzavano il sussidio per acquistare suv o Maserati. Alcuni hanno addirittura vinto un milione al gioco, mentre risultavano sotto la soglia della povertà. Dei denunciati, ben 45 – in gran parte cittadini stranieri – non avevano la residenza in Italia da almeno dieci anni di cui due continuativi, requisito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ricevevano in maniera illecita ildiper un importodi 700 mila. Per questo 116 persone sono state denunciatedidi, a seguito di un’indagine svolta in collaborazione con l’Inps e la Regione Veneto. A incastrare gli autori della truffa i dati fasulli contenuti nelle autodichiarazioni per le richieste. Le violazioni sono diverse: nei casi più eclatanti i beneficiari utilizzavano il sussidio per acquistare suv o Maserati. Alcuni hanno addirittura vinto un milione al gioco, mentre risultavano sotto la soglia della povertà. Dei, ben 45 – in gran parte cittadini stranieri – non avevano la residenza in Italia da almeno dieci anni di cui due continuativi, requisito ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, beneficiari con auto di lusso e vincite milionarie: 116 denunce #Redditodicittadinanza… - Noiconsalvini : REDDITO DI CITTADINANZA, FRA MASERATI E VINCITE MILIONARIE AL GIOCO: DENUNCIATI 116 'FURBETTI' A TREVISO - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, le proposte dell’Alleanza contro la povertà per renderlo più efficace e favorire il reinse… - Secondowelfare : La @alleanzapoverta ha presentato le sue proposte per riformare il #RedditoDiCittadinanza già con la prossima Legge… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, in 116 denunciati dalla Guardia di Finanza a Treviso: erogazioni illegali per un totale di… -