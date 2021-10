Reddito di cittadinanza: ecco come vengono controllati i beneficiari (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si fa un gran discutere di tracciabilità dei pagamenti, un argomento che tira dentro anche la questione della privacy. Oggi non c'è strumento più tracciabile del Reddito di cittadinanza, questo è evidentissimo. Se tracciabili diventano le spese degli italiani, i loro risparmi, i loro redditi e il loro utilizzo, ancora di più lo è il Reddito di cittadinanza. Se si arriva a controllare i soldi guadagnati dagli italiani, figuriamoci i soldi erogati da una prestazione assistenziale come lo è il Reddito di cittadinanza. Ma come avvengono i controlli, cosa guardano gli organi adibiti ad effettuarli ed a cosa devono stare attenti i beneficiari del sussidio sono un argomento da approfondire. Le regole per ricevere il ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si fa un gran discutere di tracciabilità dei pagamenti, un argomento che tira dentro anche la questione della privacy. Oggi non c'è strumento più tracciabile deldi, questo è evidentissimo. Se tracciabili diventano le spese degli italiani, i loro risparmi, i loro redditi e il loro utilizzo, ancora di più lo è ildi. Se si arriva a controllare i soldi guadagnati dagli italiani, figuriamoci i soldi erogati da una prestazione assistenzialelo è ildi. Maavi controlli, cosa guardano gli organi adibiti ad effettuarli ed a cosa devono stare attenti idel sussidio sono un argomento da approfondire. Le regole per ricevere il ...

