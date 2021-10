Reddito di cittadinanza | beneficiari con auto di lusso e vincite milionarie | 116 denunciati

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Centosedici persone sono state denunciate per aver percepito indebitamente ildi, per un importo di 700mila euro. L’inchiesta è stata condotta dalla guardia di finanza di Treviso e svolta in collaborazione con l’Inps e con la Regione del Veneto. Per 45 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Riteniamo che la vera causa della riottosità nell'accettare un lavoro stagionale non sia preferire ildial lavoro, ma preferirlo ad una paga non rispettosa né dei contratti né ...Riceverà quindi una specie di 'dienergetico'. Di fatto questa riforma fiscale eco - sociale è un trasferimento monetario dai redditi alti a quelli bassi. I consumi materiali ...TREVISO - Un cittadino di nazionalità rumena e senza fissa dimora, titolare di una tessera per la riscossione del reddito di cittadinanza, è stato colto dai carabinieri assieme ad un connazionale ...La guardia di finanza di Treviso ha denunciato 116 persone per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza, per un importo di 700mila euro. Per 45 persone, in gran parte cittadini ...