Red Bull, livrea speciale per omaggiare la Honda nel GP di Turchia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una nuova veste. Dei colori estremamente diversi dal solito. Una ventata, momentanea, di aria fresca. La diversa cromatura di vernice sulla vettura del toro non è certo passato inosservato. E, in verità, il team di Formula Uno non ha fatto proprio nulla per nascondere questa nuova (ma provvisoria) novità. Perché la Red Bull sfoggerà una livrea speciale nel prossimo Gran Premio di Turchia in programma questo weekend? L'omaggio, ovviamente, è per la Honda. Ecco perché la scuderia austriaca ha deciso di ritinteggiare le due monoposto. Red Bull, livrea speciale per salutare Honda Un sodalizio fortunato che a fine Mondiale 2021 si dissolverà. La Honda, la casa motoristica che ha fornito i suoi motori alla Red ...

