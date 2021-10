Red Bull e Honda, c'è l'accordo: "Avanti insieme". Mercato piloti, ecco le conseguenze: terremoto giapponese (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la notizia delle livree celebrative di Red Bull e AlphaTauri in dedicata a lei nel GP di Turchia, Honda continuerà comunque la sua collaborazione con Milton Keynes nonostante l'addio alla F1 a fine stagione. Proprio oggi, 7 ottobre, i due marchi hanno meglio definito il piano di cooperazione che scatterà da fine stagione e sarà incentrato sempre sul Circus, oltre alla crescita di giovani piloti e alle iniziative di marketing. In particolare, proseguirà la fornitura dei propulsori giapponesi sulle monoposto di Red Bull e AlphaTauri. Decisivo, sotto questo aspetto, è stato il congelamento delle attuali Power Unit almeno fino al 2025. Dal piano giovani ai motori in Red Bull Powertrains - L'altra novità, poi, è che Honda supporterà Red Bull Powertrains ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la notizia delle livree celebrative di Rede AlphaTauri in dedicata a lei nel GP di Turchia,continuerà comunque la sua collaborazione con Milton Keynes nonostante l'addio alla F1 a fine stagione. Proprio oggi, 7 ottobre, i due marchi hanno meglio definito il piano di cooperazione che scatterà da fine stagione e sarà incentrato sempre sul Circus, oltre alla crescita di giovanie alle iniziative di marketing. In particolare, proseguirà la fornitura dei propulsori giapponesi sulle monoposto di Rede AlphaTauri. Decisivo, sotto questo aspetto, è stato il congelamento delle attuali Power Unit almeno fino al 2025. Dal piano giovani ai motori in RedPowertrains - L'altra novità, poi, è chesupporterà RedPowertrains ...

