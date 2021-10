Real Madrid, dubbi sulle scelte di Davide Ancelotti: il motivo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, gli animi in casa Real Madrid sembrano essere abbastanza tesi soprattutto a causa delle scelte prese da Davide Ancelotti. Davide Ancelotti Napoli Stanto a quanto riportato dal portale spagnolo, il figlio dell'ex allenatore del Napoli, sembra essere diventato il capo espiatorio della crisi che sta affrontando il Real che dopo la clamorosa sconfitta interna contro lo Sheriff, ha perso anche in Liga nel match contro l'Espanyol. Questo il tweet: ??¡¡EXCLUSINDA!!??"Hay DESCONCIERTO en el vestuario del Real Madrid con Davide Ancelotti, segundo entrenador, por algunas DECISIONES que se ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, gli animi in casasembrano essere abbastanza tesi soprattutto a causa delleprese daNapoli Stanto a quanto riportato dal portale spagnolo, il figlio dell'ex allenatore del Napoli, sembra essere diventato il capo espiatorio della crisi che sta affrontando ilche dopo la clamorosa sconfitta interna contro lo Sheriff, ha perso anche in Liga nel match contro l'Espanyol. Questo il tweet: ??¡¡EXCLUSINDA!!??"Hay DESCONCIERTO en el vestuario delcon, segundo entrenador, por algunas DECISIONES que se ...

Advertising

Spazio_Napoli : Real Madrid, dubbi sulle scelte di Davide Ancelotti: il motivo - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - AAhmtj : @gumas75 @PeppePoeta Mbappe SOGNA di giocare per il Real Madrid e ha fatto di tutto per far entrare qualcosa in tas… - cn1926it : Dalla #Spagna – #DavideAncelotti è finito nell’occhio del ciclone: il motivo - NCN_it : REAL MADRID, LO SPOGLIATOIO PUNTA IL DITO CONTRO DAVIDE ANCELOTTI PER GLI SCARSI RISULTATI #RealMadrid… -