Ravenna | tentò di uccidere la moglie avvelenando il caffè ogni giorno | fermato per tentato omicidio

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 7 ottobre 2021)ex coniuge per tanto, violenze sessuale è maltrattamento della ex In relazione al comunicato ed al video, il Comando Provinciale diprecisa che ilavrebbe cercato di avvelenare la ex coniuge offrendole quotidianamente delal cui interno aveva precedentemente inserito dei medicinali anticoagulanti ( medicine che la donna assumeva sotto