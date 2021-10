Ramsey punge | «In Galles sanno gestirmi meglio che alla Juve»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Aaronha parlato della sua situazionentus dal ritiro con la nazionalee. Le parole dell’ex Arsenal Aaron, dal ritiro, ha parlato delle sue condizioni fisiche e del momento che sta vivendo. Le parole del centrocampista sulle differenze che tra l’ambiente bienconero e quello che trova in ritiro con la Nazionale «So cosa posso fare e con la giusta gestione posso mantenermi in forma per un lungo periodo di tempo e giocare molte partite. Mi sento ancora bene, quando mi è stata data l’opportunità e gestito correttamente. È stato frustrante aver preso questi piccoli fastidiosi infortuni che mi sono costati molte partite e mi hanno fatto perdere alcune partite importanti per ilnegli ultimi ...

Spesso avulso dal gioco, non. Rebic 7 - Si perde tra Bonucci e Chiellini, fatica a graffiare ... A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, de Ligt, De Sciglio, Pellegrini, McKennie,, ...Volete vedere? Rabiot che se lo fumano? Bernardeschi? Io vorrei a Napoli il trio Mckkennie ... E' una tattica che non funziona, la difesa non è più solida, l'attacco none in panchina non ...Massimo Brambati ha parlato di Juve e delle prestazioni dei bianconeri in Nazionale. Le sue parole anche sulla rosa bianconera Interevnuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato di var ...Arrivano parole pesanti dal ritiro del Galles da parte di Aaron Ramsey. Il centrocampista della Juventus ha ammesso che i metodi di allenamento della Nazionale gallese sono più adatti a ...