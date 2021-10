Ramsey lo ha fatto di nuovo: Juve, sentito che bordate? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Aaron Ramsey rompe il silenzio dal ritiro della nazionale gallese e rifila un’altra bordata alla Juventus: l’intervista al bianconero Alla Juventus dal 2019, l’impatto di Ramsey con la maglia dei bianconeri non è stato quello tanto atteso. Spesso out per infortunio, l’ex Arsenal non ha sempre brillato per costanza di rendimento e, nell’ultima sessione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Aaronrompe il silenzio dal ritiro della nazionale gallese e rifila un’altra bordata allantus: l’intervista al bianconero Allantus dal 2019, l’impatto dicon la maglia dei bianconeri non è stato quello tanto atteso. Spesso out per infortunio, l’ex Arsenal non ha sempre brillato per costanza di rendimento e, nell’ultima sessione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

