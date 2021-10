Ramsey: «In Nazionale sanno come farmi rendere al meglio, è diverso rispetto alla Juve» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dal ritiro della Nazionale del Galles, il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey ha lanciato una frecciatina al club bianconero accusandolo, tra le righe, di non essere in grado di farlo rendere al meglio come invece gli capita appunto in Nazionale. Queste le sue parole: “I metodi e la filosofia d’allenamento qui sono diversi rispetto al mio club. Si prendono cura di me da tanti anni, sanno come farmi rendere al meglio e darmi continuità come già successo all’Europeo. Sono in grado di giocare tante partite di fila, sto bene e sono pronto.Il riposo fa parte del percorso, ma adesso sono contento di stare in Nazionale e di poter ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dal ritiro delladel Galles, il centrocampista dellantus Aaronha lanciato una frecciatina al club bianconero accusandolo, tra le righe, di non essere in grado di farloalinvece gli capita appunto in. Queste le sue parole: “I metodi e la filosofia d’allenamento qui sono diversial mio club. Si prendono cura di me da tanti anni,ale darmi continuitàgià successo all’Europeo. Sono in grado di giocare tante partite di fila, sto bene e sono pronto.Il riposo fa parte del percorso, ma adesso sono contento di stare ine di poter ...

