Ramsey contro Allegri | la frecciata dal ritiro del Galles

(Di giovedì 7 ottobre 2021) PRAGA (REPUBBLICA CECA) - " Sono felice di essere di nuovo coinvolto. Non vedo l'ora che arrivino queste due partite e portare fuori i ragazzi ,sarà un tocco speciale in più " ha dichiarato Aaron ...

Non vedo l'ora che arrivino queste due partite e portare fuori i ragazzi ,sarà un tocco speciale in più " ha dichiarato Aaronalla vigilia del match di domani tra il Galles e la Repubblica ...Il centrocampista della Juventus, Aaron, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro del Galles, si è scagliatolo staff tecnico bianconero: 'La filosofia d'allenamento e i metodi sono diversi tra qui e il mio club. Ci ...Le parole del centrocampista della Juve: "In nazionale rendo al meglio". Il ct gallese: "Meriterebbe di giocare di più" ...Il centrocampista finora ha giocato solo 106 minuti in bianconero, ma domani sarà titolare con la sua nazionale e si sfoga: “Questi piccoli infortuni sono frustranti e non aiutano, io posso giocare mo ...