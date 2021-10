Rai, Paola Sciommeri nuovo direttore Produzione Tv: in Cda nomine Fuortes (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paola Sciommeri, già direttore Teche assume il ruolo di direttore Produzione Tv. Valeria Zibellini assumerà la guida del Centro Produzione Tv di Roma. Nel corso della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi sotto la presidenza di Marinella Soldi, l’Amministratore delegato Carlo Fuortes ha informato il Cda sulle nomine relative all’area Corporate, tutte coperte da risorse interne all’Azienda. Andrea Sassano già direttore Risorse Televisive e Artistiche, assume l’incarico di direttore Teche. Alberto Longatti, fino ad oggi responsabile del Centro di Produzione TV di Roma, assume la Direzione Risorse Televisive e Artistiche Antonella Pisanelli diventa Responsabile Media ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021), giàTeche assume il ruolo diTv. Valeria Zibellini assumerà la guida del CentroTv di Roma. Nel corso della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi sotto la presidenza di Marinella Soldi, l’Amministratore delegato Carloha informato il Cda sullerelative all’area Corporate, tutte coperte da risorse interne all’Azienda. Andrea Sassano giàRisorse Televisive e Artistiche, assume l’incarico diTeche. Alberto Longatti, fino ad oggi responsabile del Centro diTV di Roma, assume la Direzione Risorse Televisive e Artistiche Antonella Pisanelli diventa Responsabile Media ...

Advertising

EnfantProdige : Fuortes le sue prime #nominerai da AD - fisco24_info : Rai, Paola Sciommeri nuovo direttore Produzione Tv: in Cda nomine Fuortes: Luca Mazzà alle Relazioni Istituzionali,… - italiaserait : Rai, Paola Sciommeri nuovo direttore Produzione Tv: in Cda nomine Fuortes - BearableOf : La RAI doveva sbarazzarsi di Paola Ferrari gia' qualche anno fa, come gli chiesi umilmente (ed ottenni risposta aff… - Tag43_ita : In Rai giro di nomine corporate. Mazzà va alle Relazioni istituzionali, Paola Sciommeri diventa Direttore di Produz… -