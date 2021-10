Quel vecchio Dopo gli insulti | le minacce | Vedremo | il pizzino dell' olgettina Sorcinelli a Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 ottobre 2021). Questo il "mix esplosivo" presentato dalle cosiddette ex Olgettine in occasione'ultima udienza del processo Ruby-ter che si è tenuta ieri, mercoledì 6 ottobre, a Milano. Assente Silvio, l'imputato, a casa per ragioni di salute e che soprattutto ha rifiutato alla difesa in aulala nota vicendaa perizia psichiatrica, che ha rifiutato in quanto lesivaa sua onorabilità. E come dar torto al leader di Forza Italia. Ma, si diceva: le Olgettine. A dare un discutibile spettacolo sono state Barbara Guerra e Alessandra. La prima, fuori dall'aula, ha affermato che "mi ha rovinato la vita" con le cosiddette "cene eleganti". Insomma, è partita in quarta. Dunque, il ...