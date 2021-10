Quarto Grado, le anticipazioni della puntata di domani sera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quarto Grado, tra le anticipazioni della puntata di domani sera il caso di Laura Ziliani e di Graziella Bartolotta Venerdì 8 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla morte di Graziella Bartolotta, la 68enne trovata senza vita nel suo appartamento di Ardea, lo scorso 28 settembre. Gli inquirenti hanno arrestato uno dei due figli, Fabrizio Rocchi, con l’accusa di omicidio. L’uomo dal carcere nega con forza qualsiasi coinvolgimento e si dichiara innocente anche se contro di lui sembrano esserci dei pesanti indizi. Al centro del programma anche la sconcertante vicenda di Laura Ziliani, la vigilessa ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 ottobre 2021), tra lediil caso di Laura Ziliani e di Graziella Bartolotta Venerdì 8 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla morte di Graziella Bartolotta, la 68enne trovata senza vita nel suo appartamento di Ardea, lo scorso 28 settembre. Gli inquirenti hanno arrestato uno dei due figli, Fabrizio Rocchi, con l’accusa di omicidio. L’uomo dal carcere nega con forza qualsiasi coinvolgimento e si dichiara innocente anche se contro di lui sembrano esserci dei pesanti indizi. Al centro del programma anche la sconcertante vicenda di Laura Ziliani, la vigilessa ...

