Quanto vale una vita umana in Squid Game (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si parla ancora del fenomeno Squid Game: la serie, stabile in cima alla classifica italiana dei contenuti più visti su Netflix, è ben avviata a diventare il titolo più popolare al mondo della piattaforma streaming. Mentre le ipotesi su un’eventuale seconda stagione rimangono aperte, continuano le analisi sul sadico death Game che porta persone indebitate a mettere in gioco la propria vita, in cambio di soldi. Tanti, tanti soldi. Almeno, quella è l’impressione che si ha di fronte alla cifra dichiarata del montepremio finale: 45,6 miliardi di won sudcoreano. Il totale del montepremi è dichiarato dai soldati che gestiscono i concorrenti: per ciascun giocatore sono stati attribuiti 100 milioni di won, da cui deriva il totale che andrà al concorrente che arriverà in fondo al gioco, superando le sei prove. Già, perché i ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si parla ancora del fenomeno: la serie, stabile in cima alla classifica italiana dei contenuti più visti su Netflix, è ben avviata a diventare il titolo più popolare al mondo della piattaforma streaming. Mentre le ipotesi su un’eventuale seconda stagione rimangono aperte, continuano le analisi sul sadico deathche porta persone indebitate a mettere in gioco la propria, in cambio di soldi. Tanti, tanti soldi. Almeno, quella è l’impressione che si ha di fronte alla cifra dichiarata del montepremio finale: 45,6 miliardi di won sudcoreano. Il totale del montepremi è dichiarato dai soldati che gestiscono i concorrenti: per ciascun giocatore sono stati attribuiti 100 milioni di won, da cui deriva il totale che andrà al concorrente che arriverà in fondo al gioco, superando le sei prove. Già, perché i ...

Advertising

disinformatico : Per quelli che 'Ma anche usare i pannelli solari un po' inquina, per cui tanto vale' e quelli che 'eh, ma quanto ci… - MarcoBellinazzo : Tra il 2020 e il 2021, nelle due stagioni della pandemia, @juventusfc @Inter e @acmilan hanno perso circa 900 milio… - Vale_Petry : RT @Leonard14___: Non è tanto restare vivi, quanto restare umani che è importante. (G.Orwell, 1984) - Saretta77968003 : @RattaDiFranci il punto e che Maurizio avrebbe invitato Francesco nella sua trasmissione a prescindere da Zorzi ,ch… - Marta_Brambilla : RT @EmidioLiutaio: C'è un solo modo per raggiungere subito il risultato, è fare le cose con calma. la pioggia incessante di oggi come sotto… -