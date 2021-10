Qualificazioni Europei U21, da domani in vendita biglietti per Italia-Svezia (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Nazionale Italiana di calcio U21 prosegue il suo percorso nelle Qualificazioni agli Europei di categoria. domani, venerdì 8 ottobre, la sfida alla Bosnia Erzegovina a Zenica (ore 17:30), mentre martedì 12 gli Azzurrini giocheranno allo Stadio Brianteo di Monza contro la Svezia, con fischio d’inizio sempre alle 17:30. Proprio domani pomeriggio aprirà la vendita dei biglietti per la sfida agli svedesi. I prezzi dei biglietti variano da 1 euro per la Curva ridotto under 12 ai 14 euro della tribuna centrale. I tagliandi saranno acquistabili presso le agenzie Vivaticket abilitate o sui siti della Figc e di Vivaticket. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Nazionalena di calcio U21 prosegue il suo percorso nelleaglidi categoria., venerdì 8 ottobre, la sfida alla Bosnia Erzegovina a Zenica (ore 17:30), mentre martedì 12 gli Azzurrini giocheranno allo Stadio Brianteo di Monza contro la, con fischio d’inizio sempre alle 17:30. Propriopomeriggio aprirà ladeiper la sfida agli svedesi. I prezzi deivariano da 1 euro per la Curva ridotto under 12 ai 14 euro della tribuna centrale. I tagliandi saranno acquistabili presso le agenzie Vivaticket abilitate o sui siti della Figc e di Vivaticket. SportFace.

