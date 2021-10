Qualificazioni Euro U21, da domani in vendita i biglietti Italia-Svezia a Monza (Di giovedì 7 ottobre 2021) A partire da domani, venerdì 8 ottobre, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere ad Italia-Svezia, match valido per le Qualificazioni agli Europei Under 21 in programma martedì 12 ottobre allo stadio di Monza (fischio d’inizio alle 17.30). Gli Azzurrini sono a punteggio pieno nel Gruppo F grazie alle vittorie ottenute contro Lussemburgo e Montenegro a settembre. Prima della sfida contro i pari età svedesi, la selezione di Nicolato sarà impegnata in trasferta a Zenica contro la Bosnia Erzegovina (8 ottobre, ore 17.30), altro incontro valido per le Qualificazioni ai Campionati Europei. I prezzi vanno dai 5 Euro in curva (ridotto a 1 per Under12) fino ai 14 della tribuna centrale. I biglietti saranno posti in ... Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) A partire da, venerdì 8 ottobre, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere ad, match valido per leaglipei Under 21 in programma martedì 12 ottobre allo stadio di(fischio d’inizio alle 17.30). Gli Azzurrini sono a punteggio pieno nel Gruppo F grazie alle vittorie ottenute contro Lussemburgo e Montenegro a settembre. Prima della sfida contro i pari età svedesi, la selezione di Nicolato sarà impegnata in trasferta a Zenica contro la Bosnia Erzegovina (8 ottobre, ore 17.30), altro incontro valido per leai Campionatipei. I prezzi vanno dai 5in curva (ridotto a 1 per Under12) fino ai 14 della tribuna centrale. Isaranno posti in ...

