Quadarella | Mia mamma mi chiamava ' veleno' I Mondiali del 2019 mi hanno cambiato

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ospite nella prima giornata del Festival dello Sport, la stella del nuoto azzurro Simonasi è raccontata a Stefano Arcobelli in Sala Depero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quadarella Mia

Tiscali.it

Ospite nella prima giornata del Festival dello Sport, la stella del nuoto azzurro Simonasi è raccontata a Stefano Arcobelli in Sala DeperoSimona, stella del nuoto azzurro, nell'incontro in Sala Depero ha raccontato così i suoi ... Lafortuna è stata che i 1500 erano in programma il giorno successivo. Ho passato un ...Trento, 7 ott. – (Adnkronos) – A Parigi 2024 “cercherò un’altra medaglia, questo è chiaro, ma possono succedere tante cose. Il fatto che manchino solo tre anni è una fortuna, credo di avere ancora mar ...Ospite al Festival dello Sport, la nuotatrice ha raccontato la sua esperienza alle Olimpiadi: "Ho passato un pomeriggio a piangere, a disperarmi, e poi sono andata a vincere quella medaglia" ...