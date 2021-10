Puglia: settore lattiero-caseario, accordo Oggi la firma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: È stato siglato questa mattina, nella sede del Dipartimento regionale Agricoltura, il Protocollo per la stabilità, sostenibilità e la valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese approvato in Giunta regionale lo scorso 30 settembre 2021. Si tratta del documento d’intesa siglato dalla Regione Puglia e dalle associazioni di categoria degli allevatori e produttori pugliesi, Coldiretti, Confagricoltura, C.I.A., Copagri, Uci, Associazione Regionale Allevatori ARA-Puglia, Confcooperative, Uecoop, C.N.A., Confartigianato, Confindustria, Unci, Agci. “Oggi raccogliamo un risultato storico per tutto il comparto lattiero caseario pugliese – ha commentato l’assessore all’Agricoltura della Regione ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: È stato siglato questa mattina, nella sede del Dipartimento regionale Agricoltura, il Protocollo per la stabilità, sostenibilità e la valorizzazione della filiera-casearia pugliese approvato in Giunta regionale lo scorso 30 settembre 2021. Si tratta del documento d’intesa siglato dalla Regionee dalle associazioni di categoria degli allevatori e produttori pugliesi, Coldiretti, Confagricoltura, C.I.A., Copagri, Uci, Associazione Regionale Allevatori ARA-, Confcooperative, Uecoop, C.N.A., Confartigianato, Confindustria, Unci, Agci. “raccogliamo un risultato storico per tutto il compartopugliese – ha commentato l’assessore all’Agricoltura della Regione ...

Ultime Notizie dalla rete : Puglia settore Latte, ora c'è l'intesa per valorizzare il settore in Puglia La Regione Puglia ha il ruolo di sostenere la crescita del settore, di valorizzare le produzioni di qualità certificate da rigidi disciplinari regionali e nazionali, anche attraverso un pacchetto di ...

Latte, ora c'è l'intesa per valorizzare il settore in Puglia AmbienteAmbienti Puglia: settore lattiero-caseario, accordo Oggi la firma “Oggi raccogliamo un risultato storico per tutto il comparto lattiero caseario pugliese – ha commentato l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, firmatario della proposta ...

La Regione ha il ruolo di sostenere la crescita del settore, di valorizzare le produzioni di qualità certificate da rigidi disciplinari regionali e nazionali, anche attraverso un pacchetto di ... "Oggi raccogliamo un risultato storico per tutto il comparto lattiero caseario pugliese – ha commentato l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, firmatario della proposta ...