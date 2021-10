Puglia, maltempo: allerta temporali per la notte Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali per la notte <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sumeridionale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper la ...

Advertising

3BMeteo : ?? #AllertaMeteo tra questa sera/notte e domani per Romagna, Marche, Abruzzo (sorvegliato speciale), Molise e Nord… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta temporali per la notte - ultimenews24 : Maltempo sull'Italia, prosegue l'allerta meteo con temporali e venti forti. Su Marche, Molise e Puglia è allerta ar… - can_puglia_fp_ : RT @CanYamanTheKing: 'Essere se stessi con gli altri ha l'incredibile vantaggio di allontanare senza sforzo chi si è ritrovato nella tua vi… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Bari Maltempo Puglia, allarme arancione per venerdì dalla Protezione civile -