Prosegue la caccia alla mascherina difettosa: famiglie e forze dell'ordine continuano a ricevere i lotti difettosi da FCA (Di giovedì 7 ottobre 2021) Da Udine a Napoli, passando per Roma: arrivano da tutta Italia segnalazioni di genitori e agenti delle forze dell'ordine che – nonostante il ministero della Salute ne abbia disposto il ritiro – continuano a ricevere in dotazione le mascherine “difettose” prodotte da FCA e denunciate dal tg satirico di Antonio Ricci. Le testimonianze raccolte da Moreno Morello, trasmesse questa sera, giovedì 7 ototbre a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), documentano come i circa 200 milioni di pezzi “incriminati” siano stati di fatto distribuiti senza alcun criterio e quindi ora irrintracciabili. Di male in peggio: in una nota inviata a Striscia, il ministero della Salute ha risposto elencando alcune norme per cui al chiuso (quindi, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Da Udine a Napoli, passando per Roma: arrivano da tutta Italia segnalazioni di genitori e agentiche – nonostante il ministeroa Salute ne abbia disposto il ritiro –in dotazione le mascherine “difettose” prodotte da FCA e denunciate dal tg satirico di Antonio Ricci. Le testimonianze raccolte da Moreno Morello, trasmesse questa sera, giovedì 7 ototbre a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), documentano come i circa 200 milioni di pezzi “incriminati” siano stati di fatto distribuiti senza alcun criterio e quindi ora irrintracciabili. Di male in peggio: in una nota inviata a Striscia, il ministeroa Salute ha risposto elencando alcune norme per cui al chiuso (quindi, in ...

