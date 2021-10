Proprietario Padova: «Sogliano Genoa? Se arriva un’offerta…» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Oughourlian, Proprietario del Padova, ha commentato le voci di un possibile interesse del Genoa nei confronti di Sogliano Joseph Oughourlian, Proprietario del Padova, ha commentato le voci di un possibile interesse del Genoa nei confronti di Sean Sogliano. «Su Sogliano ho poco da dire, se fosse vero che un club di Serie A è interessato a lui dimostra che è un professionista di grande valore. L’abbiamo visto l’anno scorso in cui la squadra ha lottato per il traguardo finale. Se gli arriva un’offerta non c’è molto che io possa fare, credo che in questi tre anni si sia stabilito un grande feeling. Non sono stupito che avvenga tutto ciò. Non abbiamo parlato con altri direttori sportivi. Abbiamo ricevuto tante ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Oughourlian,del, ha commentato le voci di un possibile interesse delnei confronti diJoseph Oughourlian,del, ha commentato le voci di un possibile interesse delnei confronti di Sean. «Suho poco da dire, se fosse vero che un club di Serie A è interessato a lui dimostra che è un professionista di grande valore. L’abbiamo visto l’anno scorso in cui la squadra ha lottato per il traguardo finale. Se gliun’offerta non c’è molto che io possa fare, credo che in questi tre anni si sia stabilito un grande feeling. Non sono stupito che avvenga tutto ciò. Non abbiamo parlato con altri direttori sportivi. Abbiamo ricevuto tante ...

