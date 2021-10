Privacy, nel decreto capienze il via libera all’uso dei dati personali “per il pubblico interesse”. Anche in chiave anti evasione (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica (…) è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti”. Nel decreto capienze varato giovedì sera è stata inserita una norma che scavalca il Garante della Privacy spianando la strada non solo all’obbligo di Green pass ma probabilmente Anche all’incrocio delle bAnche dati in chiave anti evasione, su cui si è consumato un tira e molla con l’authority. Il governo Draghi nel Recovery plan ha previsto l’impiego di intelligenza artificiale, machine learning e text mining per la valutazione del “rischio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Il trattamento deida parte di un’amministrazione pubblica (…) è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nelo per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti”. Nelvarato giovedì sera è stata inserita una norma che scavalca il Garante dellaspianando la strada non solo all’obbligo di Green pass ma probabilmenteall’incrocio delle bin, su cui si è consumato un tira e molla con l’authority. Il governo Draghi nel Recovery plan ha previsto l’impiego di intelligenza artificiale, machine learning e text mining per la valutazione del “rischio ...

Advertising

vladiluxuria : #lucamorisi un conto sono le indagini della magistratura altro è pubblicare chat private e dati sensibili sui gusti… - fattoquotidiano : Privacy, nel decreto capienze il via libera all’uso dei dati personali “per il pubblico interesse”. Anche in chiave… - CastigliMirella : RT @AlessLongo: Controllo a distanza del Pc dei lavoratori, quando è lecito? La pronuncia della Cassazione: Il computer aziendale del lavor… - AlessLongo : Controllo a distanza del Pc dei lavoratori, quando è lecito? La pronuncia della Cassazione: Il computer aziendale d… - cybersec_feeds : RT @IITCNR: Cosa è @SifisHome: un progetto europeo H2020, capofila @CNRsocial_, per sviluppare una piattaforma di #homeautomation sicura si… -