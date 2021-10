Premio Nobel per la Letteratura 2021 al romanziere tanzaniano Abdulrazak Gurnah

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il romanziere tanzaniano Abdulrazak Gurnah, classe ’48, è stato appena insignito Premio Nobel per la Letteratura 2021 con la seguente motivazione: «Per la capacità di raccontare a fondo gli effetti del colonialismo e il destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti senza compromessi ma con compassione». La cerimonia non avrà luogo a dicembre a Stoccolma, per via del Covid-19, ma via streaming. BREAKING NEWS: The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j