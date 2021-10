Premier League | il Newcastle passa al fondo arabo PIF | il comunicato ufficiale

Advertising

B24PT : Isto é Premier League ?? - capuanogio : Risolta la questione di pirateria tv la #PremierLeague non si è creata molti problemi ad accettare una montagna di… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE CLAUDIO RANIERI È IL NUOVO ALLENATORE DEL WATFORD Ha firmato un contratto biennale… - Cristoincroce1 : RT @dello__98: Questo 11 in premier non arriva neanche alla Conference League - sprezzarberesh : RT @CalcioFinanza: PIF-Newcastle, ora è ufficiale: la Premier League approva la cessione, ora il club inglese ha la proprietà più ricca del… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Corriere dello Sport

La stella portoghese secondo Forbes è uno dei calciatori più pagati al mondo dopo il suo sbarco in. Nella stagione 2021/2022 Ronaldo dovrebbe guadagnare 106,6 milioni di euro al lordo ...Commenta per primo La Juve guarda in. Come scrive La Dernier Heure , i bianconeri hanno messo nel mirino Timothy Castagne , esterno destro del Leicester , visto in Italia con la maglia dell' Atalanta .Newcastle, ufficiale la cessione al consorzio PIF: c'è il via libera della Premier League attraverso un comunicato ufficiale ...Tra Paul Pogba e il Manchester United sarebbero iniziati i primi contatti per discutere il rinnovo del contratto in scadenza la prossima estate, con ...