Premier League | il Newcastle cambia proprietà | “No a vincolo con l’Arabia Saudita”

Advertising

B24PT : Isto é Premier League ?? - capuanogio : Risolta la questione di pirateria tv la #PremierLeague non si è creata molti problemi ad accettare una montagna di… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE CLAUDIO RANIERI È IL NUOVO ALLENATORE DEL WATFORD Ha firmato un contratto biennale… - ACMelio : @Pirichello Vabbè ma è sempre la Premier League - Fercho_choforo8 : RT @ESPN_FDJ: Oficial: Newcastle cierra su venta a un fondo de Arabia Saudita -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

E' davvero un peccato che non stia giocando tutte le settimane, mi piacerebbe rivederlo giocare in. Meriterebbe di giocare di più e i tifosi potrebbero vedere quello che è capace di ...Il club inglese ha comunicato l'avvenuta cessione del 100% della società al nuovo proprietario e la conferma ufficiale arriva anche dalla, che considera risolta la controversia che in ...«La frase “diritti umani” non compare nemmeno nel test dei proprietari e degli amministratori, nonostante il calcio inglese si supponga aderisca agli standard FIFA. Lo sviluppo è arrivato dopo che l’A ...Ora l'Arabia ha risolto la situazione, rimuovendo l'embargo contro beIN Sports, il cui segnale veniva criptato dalla piattaforma illegale BeoutQ, e la trattativa può concludersi. Anche l'Arabia Saudit ...